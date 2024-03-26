Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 26 марта

Сегодня, 26 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание первых четвертьфинальных матчей

Юлия Путинцева (Казахстан) — Виктория Азаренко (Беларусь) — начало матча не ранее 21:00 (мск).

Мария Саккари (Греция) — Елена Рыбакина (Казахстан) — начало матча не ранее 2:00 (в ночь на 27 марта).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в прошлогоднем финале переиграла Елену Рыбакину (7:6 (16:14), 6:2).