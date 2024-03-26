Зверев — о покрытии: на второстепенных кортах есть ощущение, что мы играем на парковке

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев высказался о разнице между центральным и второстепенными кортами на «Мастерсе» в Майами (США).

«Мне нравилось играть в Ки-Бискейн (в 2019 году турнир стал проводится в Майами-Гарденс на Hard Rock Stadium. – Прим. «Чемпионата»). Там я добился значительных успехов и был близок к завоеванию титула.

Здесь я всё ещё пытаюсь найти свой ритм, потому что игра на центральном корте отличается от игры на других кортах. Тут мы на огромном стадионе, и корт как бы прикрыт.

Покрытие тоже немного отличается от кортов на воздухе, где мы как будто играем на парковке. Вот такая атмосфера.

Но надеюсь, мне удастся далеко пройти. Я доволен своей игрой», — сказал Зверев в интервью Tennis Channel.

Напомним, вчера, 25 марта, Зверев переиграл Юбэнкса со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В следующем раунде немец сыграет с россиянином Кареном Хачановым (16-я ракетка мира).