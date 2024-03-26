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«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 26 марта

Сегодня, 26 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир серии «Мастерс» в Майами. Расписание самых интересных матчей

Доминик Кёпфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия) — начало матча не ранее 19:00 (мск).

— начало матча не ранее 19:00 (мск). Каспер Рууд (Норвегия) — Николас Харри (Чили) — начало матча около 19:30.

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Янник Синнер (Италия) — начало матча около 21:00.

Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия) — начало матча не ранее 22:30.

Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша) — начало матча не ранее 22:30.

Алекс де Минор (Австралия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — начало матча не ранее 2:00 (в ночь на 27 марта).

Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча не ранее 3:30.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.