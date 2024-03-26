Медведев выиграл первый сет у Кёпфера в матче четвёртого круга турнира в Майами

Сегодня, 26 марта, проходит матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Германии Домиником Кёпфером (50-й в рейтинге ATP).

Первый сет встречи завершился победой Даниила Медведева со счётом 7:6. Продолжительность сета составила 59 минут.

Медведев ведёт по личным встречам с Кёпфером со счётом 2-0. Оба предыдущих матча россиянин выиграл на US Open — в 1/8 финала в 2019 году по пути к финалу и в 1/32 финала по пути к титулу в 2021 году.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.