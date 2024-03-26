«Я хочу вернуться в топ-10». Хачанов — о целях на сезон

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился поставленными целями.

«Конечно, я хочу вернуться в топ-10. Последние два года я прогрессирую и улучшаю свои результаты. Мне удалось переосмыслить свою игру и понять, как мне нужно играть. Но есть моменты, в которых мне нужно прибавлять. В прошлом году я вошёл в топ-10 после «Ролан Гаррос». Но затем я получил травму и выбыл на несколько месяцев. Мне нужно усиленно работать и достичь поставленной цели. Вернуться в топ-10, сыграть в финале «Мастерса», достичь высоких результатов на крупных турнирах. Всё это и есть мои цели", — приводит слова Хачанова TennisChannel.

Напомним, вчера, 25 марта, Карен Хачанов пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами. Соперником российского теннисиста в 1/8 финала станет пятая ракетка мира немец Александр Зверев (4). Стоит отметить, что в последний раз Хачанов встречался со Зверевым в финале Олимпиаде-2020, где сильнее оказался немец с русскими корнями.