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Дэвид Бекхэм, Стефанос Циципас и Паула Бадоса встретились на базе «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира 26-летняя Паула Бадоса встретились на базе футбольного клуба англичанина в Майами. Пара получила именные игровые джерси «Интер Майами».

Мужской турнир серии «Мастерс» в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Женский турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.