Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв О'Коннелла
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала он обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла. Матч закончился со счётом 6:4, 6:3 в пользу итальянца.
Майами (м). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 22:05 МСК
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
0 : 2
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Янник Синнер
Я. Синнер
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Синнер сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету О'Коннелла пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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