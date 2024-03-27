Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв О'Коннелла

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала он обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла. Матч закончился со счётом 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Синнер сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету О'Коннелла пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.