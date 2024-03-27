Видеообзор победы Янника Синнера в четвёртом круге турнира в Майами

Сегодня, 27 марта, завершился матч 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал соревнований. Он обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла. Матч закончился со счётом 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Янник Синнер – Кристофер О'Коннелл на турнире серии «Мастерс» в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.