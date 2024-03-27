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Тренер Ваньоцци рассказал, какие детали игры улучшает Синнер во время тренировок

Тренер Ваньоцци рассказал, какие детали игры улучшает Синнер во время тренировок
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Тренер итальянского теннисиста, третьей ракетки мира Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, над чем он работает со своим подопечным.

«Никто не может представить, чего может добиться Янник. Ежедневные тренировки — единственный путь к новому «Большому шлему» и первому месту в рейтинге. Речь о тактике, технике, ментальном здоровье, настрое на игру и физической подготовке. На тренировках мы не обсуждаем, как стать номером один в рейтинге или выиграть трофей. Мы просто работаем.

Если посмотреть на работу Новака, Рафы и Роджера за последние 20 лет, то можно заметить, как они постоянно прогрессировали. Роджер улучшал бэкхенд, Рафа – подачу и бэкхенд. Новак работал над подачей, резаными мячами и игре у сетки. Они каждый день прогрессировали и достигли таких результатов. Мы хотим также», — приводит слова Ваньоцци We Are Tennis.

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