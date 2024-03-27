Тренер Ваньоцци рассказал, какие детали игры улучшает Синнер во время тренировок

Тренер итальянского теннисиста, третьей ракетки мира Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, над чем он работает со своим подопечным.

«Никто не может представить, чего может добиться Янник. Ежедневные тренировки — единственный путь к новому «Большому шлему» и первому месту в рейтинге. Речь о тактике, технике, ментальном здоровье, настрое на игру и физической подготовке. На тренировках мы не обсуждаем, как стать номером один в рейтинге или выиграть трофей. Мы просто работаем.

Если посмотреть на работу Новака, Рафы и Роджера за последние 20 лет, то можно заметить, как они постоянно прогрессировали. Роджер улучшал бэкхенд, Рафа – подачу и бэкхенд. Новак работал над подачей, резаными мячами и игре у сетки. Они каждый день прогрессировали и достигли таких результатов. Мы хотим также», — приводит слова Ваньоцци We Are Tennis.