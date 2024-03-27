Азаренко обыграла Путинцеву и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче четвертьфинальном матче Азаренко (27-я) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:3 обыграла 68-ю ракетку мира, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (68-я).
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Встреча продлилась 3 часа и 45 минут. Азаренко два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16. На счету Путинцевой пять эйсов, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
За выход в финал «тысячника» в Майами Азаренко сразится с победителем встречи между греческой теннисисткой, девятой ракеткой мира Марией Саккари и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (четвёртая ракетка).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Сын Азаренко тренируется на теннисном корте:
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