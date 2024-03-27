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Виктория Азаренко – Юлию Путинцева 7:6 (7:4) 1:6 6:3, победила Азаренко, результат матча в Майами 27 марта

Азаренко обыграла Путинцеву и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче четвертьфинальном матче Азаренко (27-я) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:3 обыграла 68-ю ракетку мира, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (68-я).

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2024, вторник. 21:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 4 		6 3
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча продлилась 3 часа и 45 минут. Азаренко два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16. На счету Путинцевой пять эйсов, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

За выход в финал «тысячника» в Майами Азаренко сразится с победителем встречи между греческой теннисисткой, девятой ракеткой мира Марией Саккари и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (четвёртая ракетка).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
Сетка турнира WTA-1000 в Майами
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