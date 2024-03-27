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Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти 6:3 6:3, победил Алькарас, результат матча в Майами 27 марта

Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 27 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл матч четвёртого круга между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 24-й ракеткой из Италии Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу испанца.

Майами (м). 4-й круг
27 марта 2024, среда. 01:15 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 1 час 25 минут. Алькарас отметился тремя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Музетти сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» сыграет с победителем встречи между 12-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым и поляком Хубертом Хуркачом, который на данный момент находится на девятой позиции в рейтинге ATP.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Календарь турнира ATP-1000 в Майами
Сетка турнира ATP-1000 в Майами
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