Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Сегодня, 27 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл матч четвёртого круга между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 24-й ракеткой из Италии Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу испанца.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Алькарас отметился тремя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Музетти сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» сыграет с победителем встречи между 12-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым и поляком Хубертом Хуркачом, который на данный момент находится на девятой позиции в рейтинге ATP.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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