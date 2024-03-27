Де Минор уступил Марожану в 1/8 финала «Мастерса» и покинул турнир в Майами

Сегодня, 27 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл матч четвёртого круга между 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором и 57-й ракеткой из Венгрии Фабианом Марожаном. Встреча завершилась со счётом 6:4, 0:6, 6:1 в пользу венгра.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Де Минор отметился четырьмя эйсами, двумя двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. Марожан сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

Марожан в четвертьфинале «Мастерса» сыграет с победителем встречи между пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и россиянином Кареном Хачановым, который на данный момент находится на 16-й позиции в рейтинге ATP.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.