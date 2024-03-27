Александр Зверев выиграл первый сет у Карена Хачанова в четвёртом круге турнира в Майами

Сегодня, 25 марта, проходит матч четвёртого круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым и 16-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.

Первый сет встречи завершился победой Зверева со счётом 6:1 Немец отметился четырьмя эйсами и не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из двух.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с 57-й ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта, а призовой фонд составил $ 8 995 555.

В прошлом году победителем стал российский теннисист Даниил Медведев, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).