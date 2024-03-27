Александр Зверев выиграл первый сет у Карена Хачанова в четвёртом круге турнира в Майами
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Сегодня, 25 марта, проходит матч четвёртого круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым и 16-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.
Майами (м). 4-й круг
27 марта 2024, среда. 06:15 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|1
Карен Хачанов
К. Хачанов
Первый сет встречи завершился победой Зверева со счётом 6:1 Немец отметился четырьмя эйсами и не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из двух.
Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с 57-й ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном.
Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта, а призовой фонд составил $ 8 995 555.
В прошлом году победителем стал российский теннисист Даниил Медведев, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).
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