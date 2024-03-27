Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев выиграл первый сет у Карена Хачанова в четвёртом круге турнира в Майами

Александр Зверев выиграл первый сет у Карена Хачанова в четвёртом круге турнира в Майами
Комментарии

Сегодня, 25 марта, проходит матч четвёртого круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым и 16-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.

Майами (м). 4-й круг
27 марта 2024, среда. 06:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
1 		1
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Первый сет встречи завершился победой Зверева со счётом 6:1 Немец отметился четырьмя эйсами и не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из двух.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с 57-й ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта, а призовой фонд составил $ 8 995 555.

В прошлом году победителем стал российский теннисист Даниил Медведев, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android