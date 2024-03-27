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Четыре первых сеяных игрока вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Майами впервые с 2009 года

Впервые за 15 лет четыре первых сеяных игрока сыграют в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Предыдущий раз это случалось в 2009 году, когда в данную стадию турнира вышла «Большая четвёрка» — Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

Напомним, в первом матче 1/4 финала встретятся третья ракетка мира итальянец Янник Синнер и Томаш Махач из Чехии.

Во второй паре четвертьфиналистов сойдутся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и чилиец Николас Харри.

В третьем четвертьфинале сыграют вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 12-й в рейтинге ATP болгарин Григор Димитров.

Последнюю пару 1/4 финала составят пятый в мировом рейтинге, но имеющий четвёртый посев на «Мастерсе» в Майами немец Александер Зверев и Фабиан Марожан из Венгрии.

Матчи стадии 1/4 финала пройдут в ночь с 27 на 28 марта мск и в ночь с 28 на 29 марта мск.