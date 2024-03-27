Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер прокомментировал победу над О'Коннеллом в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Синнер прокомментировал победу над О'Коннеллом в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Против О'Коннелла было тяжело играть. Он отличный теннисист. На корте было немного ветрено и свежо, так что нам обоим приходилось приспосабливаться. Он начал матч очень хорошо, но потом мне удалось подавить его. С такими вызовами приходится встречаться, я всегда их жду. Когда я выступал в Майами в 2021 году, всё было новым для меня. Сейчас всё воспринимается нормально, обычно. За годы я приобрёл много опыта, вырос как игрок. Сейчас я отличаюсь от того игрока, каким был в 2021 году, но воспоминания о прошлом поражении в Майами остались, поэтому я стараюсь быть осторожным. Нельзя ничего принимать как должное. Сейчас я наслаждаюсь моментом», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 22:05 МСК
Кристофер О'Коннелл
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Материалы по теме
Тренер Ваньоцци рассказал, какие детали игры улучшает Синнер во время тренировок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android