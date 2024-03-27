Синнер прокомментировал победу над О'Коннеллом в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Против О'Коннелла было тяжело играть. Он отличный теннисист. На корте было немного ветрено и свежо, так что нам обоим приходилось приспосабливаться. Он начал матч очень хорошо, но потом мне удалось подавить его. С такими вызовами приходится встречаться, я всегда их жду. Когда я выступал в Майами в 2021 году, всё было новым для меня. Сейчас всё воспринимается нормально, обычно. За годы я приобрёл много опыта, вырос как игрок. Сейчас я отличаюсь от того игрока, каким был в 2021 году, но воспоминания о прошлом поражении в Майами остались, поэтому я стараюсь быть осторожным. Нельзя ничего принимать как должное. Сейчас я наслаждаюсь моментом», — сказал Синнер на пресс-конференции.