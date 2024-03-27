Беккер — о прекращении сотрудничества Джоковича с тренером: Горан сделал отличную работу

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, а ныне тренер Борис Беккер отреагировал на прекращение сотрудничества первой ракетки мира Новака Джоковича с его тренером Гораном Иванишевичем.

Бывший немецкий теннисист сделал репост на свою страницу в социальной сети поста одного из болельщиков серба.

«Мне было грустно, когда Борис Беккер больше не тренировал Джоковича, грустно, когда Вайда больше не тренировал его, и грустно теперь, когда Иванишевич больше не тренирует его. Но чтобы оставаться на вершине спорта, очень важны перемены и новые идеи, и Джокович умный парень и знает это», — написал пользователь.

«Горан сделал отличную работу с Ноле», — ответил на это Беккер.

Напомним, сегодня, 27 марта, в своих социальных сетях Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером Иванишевичем после шести лет работы.