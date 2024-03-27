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«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 27 марта

Сегодня, 27 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир серии «Мастерс» в Майами. Расписание первых матчей 1/4 финала соревнований

Томаш Махач (Чехия) — Янник Синнер (Италия) — начало матча не ранее 22:00 (мск).

Даниил Медведев (Россия) — Николас Харри (Чили) — начало матча не ранее 3:30 (в ночь на 28 марта).

В других четвертьфиналах сыграют следующие пары: Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария) и Александр Зверев (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира в Майами является Даниил Медведев, который в финале прошлого розыгрыша соревнований одержал победу над Синнером со счётом 7:5, 6:3.