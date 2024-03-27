Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: Харри не станет проблемой для Медведева

Вихлянцева: Харри не станет проблемой для Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Чили Николас Харри (23-й в рейтинге ATP). Вихлянцева отметила, что чилиец не станет проблемой на пути Медведева в полуфинал соревнований.

«Даниил играет очень хорошо на турнире в Майами. Конечно, победа Харри над Руудом оставляет приятные впечатления, о чилийце сейчас заговорили. Однако я считаю, что Николас не станет проблемой для Медведева. Россиянин сможет легко пройти своего соперника и пробиться в полуфинал соревнований», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, матч Медведева и Харри состоится в ночь с 27 на 28 марта. Начало встречи — не раньше 3:30 мск.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Материалы по теме
Определился соперник Даниила Медведева по четвертьфиналу турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android