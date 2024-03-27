Вихлянцева: Харри не станет проблемой для Медведева

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Чили Николас Харри (23-й в рейтинге ATP). Вихлянцева отметила, что чилиец не станет проблемой на пути Медведева в полуфинал соревнований.
«Даниил играет очень хорошо на турнире в Майами. Конечно, победа Харри над Руудом оставляет приятные впечатления, о чилийце сейчас заговорили. Однако я считаю, что Николас не станет проблемой для Медведева. Россиянин сможет легко пройти своего соперника и пробиться в полуфинал соревнований», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.
Напомним, матч Медведева и Харри состоится в ночь с 27 на 28 марта. Начало встречи — не раньше 3:30 мск.
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