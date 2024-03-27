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Янник Синнер прокомментировал курьёзный инцидент с физиотерапевтом в Майами

Янник Синнер прокомментировал курьёзный инцидент с физиотерапевтом в Майами
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал курьёзный случай, произошедший с ним по ходу матча с 66-й ракеткой мира австралийцем Кристофером О'Коннеллом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) (6:4, 6:3).

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Видео: Янник Синнер запустил мячом в пах своего физиотерапевта по ходу матча в Майами

Во время одного из розыгрышей Синнер случайно попал мячом прямо в зону паха своего физиотерапевта Джакомо Нальди. Команда Янника в полном составе стояла довольно близко к корту.

«Я причинил ему боль, ещё надо извиниться. Подача была в квадрате, и я пробил ободом, после чего мяч полетел прямо в него, к тому же в очень важную для человека часть тела. Мне очень жаль, надеюсь, всё будет нормально», — сказал Синнер в интервью на корте.

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