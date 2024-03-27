Азаренко: стараюсь черпать вдохновение у Джоковича. Он выглядит так, будто ему всё ещё 19

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, от кого черпает вдохновение.

«В туре появилось много новых игроков, и нужно понять, как они играют. Молодые теннисистки никого не боятся.

Однако по ходу моей карьеры я придерживалась одного подхода — я всегда стараюсь совершенствоваться. На корте, за пределами корта или на тренировках… У меня везде есть ощущение, что у меня остался потенциал и я могу ещё что-то улучшить.

Это большая мотивация. У меня была отличная карьера, но осознание, что у меня ещё есть потенциал, захватывает. Как только я почувствую, что достигла предела своих возможностей, это и будет означать конец. Вы меня больше не увидите.

Но я хочу продолжать учиться. Я хочу играть с лучшими теннисистками на заключительных стадиях турниров. Просто играть в третьем или четвёртом раунде мне неинтересно.

Я стараюсь черпать вдохновение у Новака. Он выглядит так, будто ему всё ещё 19 лет!

Я не ощущаю себя на 34. Я не чувствую себя так, будто провела в туре 20 лет. Но иногда, когда ты просыпаешься утром, тело об этом напоминает», — сказала Азаренко в интервью Tennis Channel.