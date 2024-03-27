Коллинз вышла во второй полуфинал турнира категории WTA-1000 в своей карьере

53-я ракетка мира, американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла во второй полуфинал турнира категории WTA-1000 в своей карьере.

Ранее ей это удалось сделать в 2018 году также на турнире в Майами (США). Тогда в матче за право сыграть в финале американка уступила Елене Остапенко (Латвия) со счётом 6:7 (1:7), 3:6.

Отметим, что Коллинз стала лишь второй теннисисткой в истории «Премьеров», кто вышел в первые два полуфинала «тысячников» в карьере на одном турнире. Первой является чешка Барбора Крейчикова, вышедшая в свои первые два полуфинала на соревнованиях в Дубае.

В матче 1/2 финала текущего розыгрыша турнира в Майами Коллинз сыграет с победителем противостояния Екатерина Александрова (Россия, 16) — Джессика Пегула (США, 5).