Коллинз вышла во второй полуфинал турнира категории WTA-1000 в своей карьере
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53-я ракетка мира, американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла во второй полуфинал турнира категории WTA-1000 в своей карьере.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 20:10 МСК
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Ранее ей это удалось сделать в 2018 году также на турнире в Майами (США). Тогда в матче за право сыграть в финале американка уступила Елене Остапенко (Латвия) со счётом 6:7 (1:7), 3:6.
Отметим, что Коллинз стала лишь второй теннисисткой в истории «Премьеров», кто вышел в первые два полуфинала «тысячников» в карьере на одном турнире. Первой является чешка Барбора Крейчикова, вышедшая в свои первые два полуфинала на соревнованиях в Дубае.
В матче 1/2 финала текущего розыгрыша турнира в Майами Коллинз сыграет с победителем противостояния Екатерина Александрова (Россия, 16) — Джессика Пегула (США, 5).
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