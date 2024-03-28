«Будет очень сложный матч». Чесноков — о встрече между Александровой и Коллинз в Майами

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира категории WTA-1000 в американском Майами в одиночном разряде, в котором встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и 53-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз.

«Попасться по ходу турнира на Свёнтек и Пегулу — это совсем не подарок. Было видно, что Александрова отдала все силы на матч с Пегулой, я не знаю, как она восстановится. Пегула здорово играла против жестких ударов Александровой, но наша теннисистка прекрасно двигалась. Интрига сохранялась до самого конца. Александрова не сломалась, в нужный момент сыграла потрясающе. Сейчас будет очень сложный матч против Коллинз. Александровой будет непросто выиграть и выйти в финал, но если она успеет восстановиться, то всё возможно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

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