Екатерина Александрова — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Майами

Сегодня, 29 марта, 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (14) сразится с финалисткой Открытого чемпионата Австралии – 2022, бывшей седьмой ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Данный поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 3:30 мск, после встречи Карлоса Алькараса с Григором Димитровым.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Даниэль Коллинз в полуфинале турнира в Майами.

Стоит отметить, что Александрова в двух предыдущих раундах обыграла теннисисток из топ-5 — первую ракетку мира Игу Свёнтек и пятого номера рейтинга Джессику Пегулу. Россиянка по итогам турнира гарантированно дебютирует в топ-15, а если станет чемпионкой, то поднимется на 11-ю строчку и будет первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину.