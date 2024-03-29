Екатерина Александрова — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Майами

Сегодня, 29 марта, 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (14) сразится с финалисткой Открытого чемпионата Австралии – 2022, бывшей седьмой ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Данный поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 3:30 мск, после встречи Карлоса Алькараса с Григором Димитровым.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Даниэль Коллинз в полуфинале турнира в Майами.
|1
|2
|3
|
|
Стоит отметить, что Александрова в двух предыдущих раундах обыграла теннисисток из топ-5 — первую ракетку мира Игу Свёнтек и пятого номера рейтинга Джессику Пегулу. Россиянка по итогам турнира гарантированно дебютирует в топ-15, а если станет чемпионкой, то поднимется на 11-ю строчку и будет первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину.
- 29 марта 2024
-
00:07
- 28 марта 2024
-
22:59
-
22:53
-
22:38
-
22:22
-
21:57
-
21:20
-
21:00
-
20:29
-
19:43
-
19:32
-
19:25
-
19:03
-
18:49
-
18:31
-
18:20
-
18:16
-
17:58
-
17:54
-
17:49
-
16:53
-
16:00
-
15:25
-
15:12
-
14:57
-
14:05
-
13:55
-
13:16
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
11:36
-
10:33
-
10:05