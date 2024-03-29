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Екатерина Александрова — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Майами

Екатерина Александрова — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Майами
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Сегодня, 29 марта, 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (14) сразится с финалисткой Открытого чемпионата Австралии – 2022, бывшей седьмой ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Данный поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 3:30 мск, после встречи Карлоса Алькараса с Григором Димитровым.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Даниэль Коллинз в полуфинале турнира в Майами.

Майами (ж). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 03:35 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Стоит отметить, что Александрова в двух предыдущих раундах обыграла теннисисток из топ-5 — первую ракетку мира Игу Свёнтек и пятого номера рейтинга Джессику Пегулу. Россиянка по итогам турнира гарантированно дебютирует в топ-15, а если станет чемпионкой, то поднимется на 11-ю строчку и будет первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину.

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