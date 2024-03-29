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Екатерина Александрова уступила первый сет Даниэль Коллинз в 1/2 финала турнира в Майами

Сегодня, 29 марта, проходит полуфинальный матч «тысячника» в Майами (США) между 53-й ракеткой мира представительницей США Даниэль Коллинз и российской теннисисткой Екатериной Александровой (16-я ракетка).

Первый сет встречи завершился победой американки со счётом 6:3. Александрова отметилась одним эйсом, двумя двойными ошибками и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Победитель пары в полуфинале «тысячника» в Майами встретится с казахстанской теннисисткой четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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Александрова и Рублёв отправляются на открытие ОИ: