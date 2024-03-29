«Каждое утро читаю гороскоп». Димитров пошутил о том, предчувствует ли свои победы

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров после победы над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) рассказал, предвидит ли, что предстоящая игра пройдёт успешно.

«Чувствую ли я заранее, что матч будет хорошим? Да, я люблю читать гороскоп каждое утро (смеётся). Мне нравится это делать. Это отличный вопрос. Конечно, нет. Не совсем. Кроме того, последние два-три дня я практически не практиковал удары на тренировках. В течение дня и вечером состояние меняется. Я всегда стараюсь сосредоточиться на том, что работает. Это базовые вещи: восстановление, подготовка к матчам, отдых, питание. Из этого складывается общее состояние», — сказал Димитров на пресс-конференции.