«Каждое утро читаю гороскоп». Димитров пошутил о том, предчувствует ли свои победы
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12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров после победы над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) рассказал, предвидит ли, что предстоящая игра пройдёт успешно.
«Чувствую ли я заранее, что матч будет хорошим? Да, я люблю читать гороскоп каждое утро (смеётся). Мне нравится это делать. Это отличный вопрос. Конечно, нет. Не совсем. Кроме того, последние два-три дня я практически не практиковал удары на тренировках. В течение дня и вечером состояние меняется. Я всегда стараюсь сосредоточиться на том, что работает. Это базовые вещи: восстановление, подготовка к матчам, отдых, питание. Из этого складывается общее состояние», — сказал Димитров на пресс-конференции.
Майами (м). 1/4 финала
29 марта 2024, пятница. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
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Григор Димитров
Г. Димитров
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