Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Каждое утро читаю гороскоп». Димитров пошутил о том, предчувствует ли свои победы

«Каждое утро читаю гороскоп». Димитров пошутил о том, предчувствует ли свои победы
Комментарии

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров после победы над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) рассказал, предвидит ли, что предстоящая игра пройдёт успешно.

«Чувствую ли я заранее, что матч будет хорошим? Да, я люблю читать гороскоп каждое утро (смеётся). Мне нравится это делать. Это отличный вопрос. Конечно, нет. Не совсем. Кроме того, последние два-три дня я практически не практиковал удары на тренировках. В течение дня и вечером состояние меняется. Я всегда стараюсь сосредоточиться на том, что работает. Это базовые вещи: восстановление, подготовка к матчам, отдых, питание. Из этого складывается общее состояние», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Майами (м). 1/4 финала
29 марта 2024, пятница. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Материалы по теме
Димитров: всегда называл Алькараса фейерверком, он великолепен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android