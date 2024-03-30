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Андрей Ольховский: Синнер переиграл Медведева во всех компонентах

Андрей Ольховский: Синнер переиграл Медведева во всех компонентах
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, поделился мнением о разгромном поражении россиянина Даниила Медведева, четвёртой ракетки мира, в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). В этом матче спортсмен со счётом 1:6, 2:6 проиграл третьей ракетке мира из Италии Яннику Синнеру.

«Я не скажу, что матч был без борьбы. Просто счёт не очень красивый. Борьба была. По большом счёту Синнер переиграл Даниила во всех компонентах. Когда у Дани были немногочисленные шансы, Синнер всё равно находил противодействие обороне Медведева. Именно в той игре, за счёт которой Медведев раньше побеждал Синнера, Янник сейчас очень хорош. Он не ошибается в длительных розыгрышах», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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