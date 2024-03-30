Чесноков: в матче с Синнером Медведев сыграл слабо по меркам своих возможностей

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о поражении Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Майами (США).

«Синнер сейчас играет очень здорово. Если взять Янника два года назад и сейчас, то он очень сильно прибавил: оброс мышцами, стал физически сильнее и просто заматерел. Если раньше Даня запутывал Синнера в своей паутине в длинных розыгрышах и Янник сдыхал и начинал делать ляпы, то сейчас этого нет.

Когда проходили длинные розыгрыши, Медведев физически плыл. Он был каким-то физически утомлённым. Если брать первые четыре гейма, то могло быть 2:2, а не 0:4, и могла бы быть какая-то интрига. Медведев сыграл слабо по меркам своих возможностей, а Синнер сыграл очень здорово. Но ничего страшного — слабые матчи бывают у каждого игрока», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.