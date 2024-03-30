Димитров — о карьере в эпоху «Большой тройки»: вовсе не считаю, что мне не повезло

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, есть ли у него сожаления по поводу того, что ему пришлось выступать в одну эпоху с Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

— Считаете ли вы, что вам не повезло играть в одну эпоху с «Большой тройкой»?

Димитров: Совсем наоборот, на самом деле. Совсем наоборот. Мне очень повезло.

Вы можете сказать, что играли в эпоху лучших игроков в истории и всех обыграли? Я могу, и это здорово. Я могу с этим жить. Знаете, все эти титулы и прочее — да, это круто. Но само теннисное путешествие важнее. Лично мне грустно от того, что эти парни сейчас почти не играют.

Не поймите меня неправильно, я не хочу с ними играть (улыбается). Это в целом немного грустно. Я люблю наблюдать за их игрой. Мне нравится соревноваться с ними, у них всегда можно чему-то научиться.

Думаю, за эти годы было так много четвертьфинальных матчей и матчей третьего, четвёртого круга, где мне приходилось играть с ними. Но, возможно, это и сформировало во мне ту психологическую стойкость и умение делать некоторые вещи по-другому в тот момент моей карьеры.

Повторюсь, у каждого из них можно многому научиться, они все очень разные. У всех был свой подход к делу, но также каждый из них обладал удивительными качествами.

Думаю, в каком-то смысле они стали для нас первопроходцами в современном теннисе. Трудно сказать. В целом, наличие таких игроков с таким техническим разнообразием будет намного более редким явлением, — сказал Димитров на пресс-конференции.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше