Вихлянцева: думаю, что Коллинз будет легко в матче с Рыбакиной

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-1000 в Майами (США), в котором сыграют американка Даниэль Коллинз и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

«Я думаю, что в финале Майами Еленe Рыбакиной будет трудно. Её соперница, Даниэль Коллинз, очень хочет завоевать титул на домашних кортах. Она уже несколько раз говорила о том, что проводит один из последних сезонов в карьере. Турнир в Майами является знаковым для Даниэль. Именно на этих соревнованиях о Коллинз впервые заговорили, когда она несколько лет назад прошла из квалификации в полуфинал.

Я помню Даниэль ещё с тех времён, когда у неё не было рейтинга WTA. Мы тренировались вместе с ней в академии IMG. Американка проявляет яркие эмоции, так как занималась теннисом в колледже. Считаю, что ей будет легко против Рыбакиной.

Посмотрим, как пройдёт финал. Допускаю, что Коллинз передумает завершать карьеру и будет продолжать играть турниры, побеждать и дальше. Представительнице США очень подходит домашний хард, она чувствует себя прекрасно на этом покрытии. Хочу порадоваться и за Елену Рыбакину, которая после пропущенного «тысячника» в Индиан-Уэллсе смогла легко выйти в финал Майами. Но всё же я думаю, что именно Коллинз выиграет титул во Флориде в нынешнем сезоне», — сказала Вихлянцева Metaratings.by.

Напомним, начало финального матча запланировано на сегодня, 30 марта, 22:00 мск.