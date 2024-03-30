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Дарья Касаткина предложила Иге Свёнтек сняться в её блоге

Дарья Касаткина предложила Иге Свёнтек сняться в её блоге
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина предложила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек сняться в блоге россиянки на YouTube.

«Так, Ига, мы должны сделать это для твоих фанатов! Они уже заждались», — написала Касаткина на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в ответ на призыв фанатов предложить Свёнтек сняться в видеоблоге.

Отметим, что польская теннисистка пока не ответила на приглашение.

Напомним, Касаткина уже больше года ведёт личный блог на YouTube, в котором, в частности, показывает внутреннюю «кухню» WTA-тура.

Ранее гостем блога на YouTube-канале Касаткиной стала чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф.

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