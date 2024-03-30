Елена Рыбакина — Даниэль Коллинз: текстовая трансляция финала турнира WTA-1000 в Майами

Сегодня, 30 марта, пройдёт финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором за титул поборются четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина и 53-я ракетка мира из США Даниэль Коллинз. Матч теннисисток поставлен вторым запуском на центральном корте турнира и начнётся не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Даниэль Коллинз за победу на турнире WTA-1000 в Майами.

Это будет пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды: в Аделаиде и на Australian Open в 2023 году и в Абу-Даби в текущем сезоне. Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз — в Сан-Хосе в 2021 году.