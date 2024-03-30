Звонарёва и Бабош уступили в финале парного турнира WTA-125 в Турции

Российская теннисистка Вера Звонарёва и венгерка Тимя Бабош уступили в финале парного турнира категории WTA-125 в Анталье (Турция).

В финальном матче российско-венгерский дуэт проиграли итальянкам Ангелике Морателли и Камилле Розателло со счётом 3:6, 6:3, 13:15. Продолжительность матча составила 1 час и 56 минут.

За это время Бабош/Звонарёва не выполнили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Морателли/Розателло также ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Общий призовой фонд турнира составляет около $ 100 тыс.