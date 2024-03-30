Коллинз призналась, что является наставницей для трёх детей-теннисистов из США

Американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз является наставницей для трёх подростков (18, 15, 10 лет) из своего района во Флориде (США), где она родилась.

Журналист Tennis TV Бастьен Фачан написал в своих социальных сетях, что она встречается с ними каждый месяц, чтобы дать им психологические советы, спортивные рекомендации и денежную помощь.

По словам Коллинз, у неё в детстве не было людей, которые поддерживали бы её увлечение теннисом, а также не так много тех, кто верил в неё на протяжении всей профессиональной карьеры, поэтому для неё психологически важно помогать тем, кто находится в схожей ситуации.

Напомним, сегодня, 30 марта, Даниэль Коллинз сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана в финале турнира категории WTA-1000 в Майами.