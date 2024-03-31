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Елена Рыбакина неожиданно проиграла Даниэль Коллинз в финале WTA-1000 в Майами

Елена Рыбакина неожиданно проиграла Даниэль Коллинз в финале WTA-1000 в Майами
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана проиграла в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) 53-й ракетке мира Даниэль Коллинз со счётом 5:7, 3:6. Отметим, что это был первый финал турнира подобной категории для американки.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 2 часа 59 минут. За это время спортсменка из Казахстана выполнила пять эйсов, реализовала один брейк-пойнт из девяти и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету американки четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из семи и три двойные ошибки.

Напомним, это была пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

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