Появилась сетка турнира WTA-250 в Боготе, где сыграют россиянки Рахимова и Тимофеева

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250, который с 1 по 7 апреля пройдёт в Боготе (Колумбия). Российские теннисистки узнали своих соперниц по сетке.

Камилла Рахимова (посеянная под восьмым номером) встретится с 17-летней Валентиной Медьорреаль из Колумбии. Мария Тимофеева сойдётся с 32-й в рейтинге WTA, посеянной на турнире в Боготе под третьим номером, испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Отметим, что первый номер посева получила Мари Боузкова из Чехии, второй — Татьяна Мария из Германии, третий — Кристина Букша из Испании.

Напомним, уже два года подряд (в 2022 и 2023 годах) победительницей турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия) становится Татьяна Мария. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082.