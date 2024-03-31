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Рыбакина прокомментировала поражение от Коллинз в финале турнира в Майами

Рыбакина прокомментировала поражение от Коллинз в финале турнира в Майами
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в финальном матче турнира в Майами от американки Даниэль Коллинз (5:7, 3:6).

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Второй год подряд я выхожу в финал этого турнира. Это отличный результат. Огромное спасибо моей команде. Мы не ожидали, что окажемся здесь в финале. Это были замечательные две недели. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Это было потрясающе. Я хочу поздравить Даниэль с прекрасными двумя неделями», — сказала Рыбакина после матча.

Отметим, это была пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

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