Рыбакина прокомментировала поражение от Коллинз в финале турнира в Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в финальном матче турнира в Майами от американки Даниэль Коллинз (5:7, 3:6).

«Второй год подряд я выхожу в финал этого турнира. Это отличный результат. Огромное спасибо моей команде. Мы не ожидали, что окажемся здесь в финале. Это были замечательные две недели. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Это было потрясающе. Я хочу поздравить Даниэль с прекрасными двумя неделями», — сказала Рыбакина после матча.

Отметим, это была пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

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