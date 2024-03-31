Даниэль Коллинз достигла уникального достижения в Майами, будучи 53-й ракеткой мира

Американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз обновила рекорд по самому низкому рейтингу среди победителей женского турнира в Майами. Об этом сообщает Opta Sport.
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По информации источника, Коллинз, став победительницей турнира в Майами категории WTA-1000, в финале переиграв четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана (7:5, 6:3), побила рекорд, который раньше принадлежал бывшей первой ракетке мира, бельгийке Ким Клейстерс (38-я ракетка мира в 2005 году).
Отметим, Коллинз также стала второй теннисисткой после Клейстерс в истории турнира, которой удалось выиграть его, будучи несеянной, и третьей после Крис Эверт и Петры Квитовой, завоевавших данный титул после исполнения 30 лет.
В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.
Хачанов и Рыбакина провели совместную тренировку:
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