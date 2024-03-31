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Даниэль Коллинз достигла уникального достижения в Майами, будучи 53-й ракеткой мира

Даниэль Коллинз достигла уникального достижения в Майами, будучи 53-й ракеткой мира
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Американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз обновила рекорд по самому низкому рейтингу среди победителей женского турнира в Майами. Об этом сообщает Opta Sport.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

По информации источника, Коллинз, став победительницей турнира в Майами категории WTA-1000, в финале переиграв четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана (7:5, 6:3), побила рекорд, который раньше принадлежал бывшей первой ракетке мира, бельгийке Ким Клейстерс (38-я ракетка мира в 2005 году).

Отметим, Коллинз также стала второй теннисисткой после Клейстерс в истории турнира, которой удалось выиграть его, будучи несеянной, и третьей после Крис Эверт и Петры Квитовой, завоевавших данный титул после исполнения 30 лет.

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

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