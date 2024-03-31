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Коллинз высказалась о победе над Рыбакиной в финале турнира в Майами

Коллинз высказалась о победе над Рыбакиной в финале турнира в Майами
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала победу в финале турнира в Майами над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (7:5, 6:3).

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я много играла в теннис и дошла до нескольких финалов, но ничего похожего на это у меня не было. Играла в моём родном штате, турнире, который я смотрела по телевизору в детстве. Мне пришлось очень много работать, чтобы попасть сюда. Выйти и почувствовать, что я играю перед тысячами моих лучших друзей… это была невероятная атмосфера. Я никогда не испытывала ничего подобного», — сказала Коллинз после матча.

Отметим, это была пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

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