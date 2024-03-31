Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коллинз: я хочу наслаждаться каждым моментом последнего сезона, поэтому так хорошо играю

Коллинз: я хочу наслаждаться каждым моментом последнего сезона, поэтому так хорошо играю
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз на пресс-конференции после финального матча турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором она выиграла Елену Рыбакину, рассказала, что причина её хорошей игры в сезоне 2024 заключается в том, что она пытается наслаждаться каждым моментом своего последнего сезона в карьере.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Когда вы проснулись сегодня утром и вышли на корт, зная, что это будет ваш последний Miami Open, вы почувствовали большее давление и начали думать о том, почему у вас складывалась игра по ходу этого турнира и сезона в целом?

— Знаете, когда я вышла на корт сегодня, я сразу сказала своей команде, что это действительно особенный момент для меня. Я действительно думаю, что отчасти причина, по которой в финале сегодня я так хорошо играла, заключается в том, что у меня был такой менталитет, типа, я собиралась наслаждаться каждой минутой этого матча. Это мой последний год, это мой последний сезон, это одно из моих последних соревнований. Я хочу запомнить эти моменты. Иногда я оглядываюсь назад на разные этапы своей карьеры и думаю: «Вау, это какое-то размытие, и я не особо это помню». Но сегодняшний день я просто пыталась лучше воспринимать и запомнить всё до мелочей.

Материалы по теме
Рыбакина проиграла Коллинз финал Майами. Та взяла крупнейший титул в свой последний сезон
Рыбакина проиграла Коллинз финал Майами. Та взяла крупнейший титул в свой последний сезон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android