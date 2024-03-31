Коллинз: я хочу наслаждаться каждым моментом последнего сезона, поэтому так хорошо играю

Американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз на пресс-конференции после финального матча турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором она выиграла Елену Рыбакину, рассказала, что причина её хорошей игры в сезоне 2024 заключается в том, что она пытается наслаждаться каждым моментом своего последнего сезона в карьере.

— Когда вы проснулись сегодня утром и вышли на корт, зная, что это будет ваш последний Miami Open, вы почувствовали большее давление и начали думать о том, почему у вас складывалась игра по ходу этого турнира и сезона в целом?

— Знаете, когда я вышла на корт сегодня, я сразу сказала своей команде, что это действительно особенный момент для меня. Я действительно думаю, что отчасти причина, по которой в финале сегодня я так хорошо играла, заключается в том, что у меня был такой менталитет, типа, я собиралась наслаждаться каждой минутой этого матча. Это мой последний год, это мой последний сезон, это одно из моих последних соревнований. Я хочу запомнить эти моменты. Иногда я оглядываюсь назад на разные этапы своей карьеры и думаю: «Вау, это какое-то размытие, и я не особо это помню». Но сегодняшний день я просто пыталась лучше воспринимать и запомнить всё до мелочей.