Видеообзор победы Даниэль Коллинз над Еленой Рыбакиной в финале турнира в Майами

Сегодня, 31 марта, состоялся финальный матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана проиграла 53-й ракетке мира Даниэль Коллинз. Встреча закончилась со счётом 5:7, 3:6. Отметим, что это был первый финал турнира подобной категории для американки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, это была пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

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