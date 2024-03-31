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Коллинз мило обратилась к фанатам родного штата после победы в финале WTA-1000 в Майами

Коллинз мило обратилась к фанатам родного штата после победы в финале WTA-1000 в Майами
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Победительница турнира WTA-1000 в Майами Даниэль Коллинз в речи на корте после финального матча, в котором она победила четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, мило обратилась к болельщикам, присутствующим на трибунах. Напомним, Коллинз родилась во Флориде (США), так что играла на турнире в Майами при родной публике.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я много играла в теннис и сыграла несколько финалов, но ничего подобного никогда в моей карьере не было. Играть в моём родном штате на турнире, который я смотрела по телевизору в детстве. Мой отец ранее сказал: «Если ты не сыграешь на этом турнире, то ты никогда сюда и не поедешь», так что мне пришлось очень много работать, чтобы попасть сюда. А выйти и почувствовать, что я играю перед тысячами моих лучших друзей и родных болельщиков, особенно круто. Это была невероятная атмосфера. Я никогда не испытывала ничего подобного», — сказала Коллинз на корте.

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