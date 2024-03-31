Коллинз мило обратилась к фанатам родного штата после победы в финале WTA-1000 в Майами

Победительница турнира WTA-1000 в Майами Даниэль Коллинз в речи на корте после финального матча, в котором она победила четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, мило обратилась к болельщикам, присутствующим на трибунах. Напомним, Коллинз родилась во Флориде (США), так что играла на турнире в Майами при родной публике.

«Я много играла в теннис и сыграла несколько финалов, но ничего подобного никогда в моей карьере не было. Играть в моём родном штате на турнире, который я смотрела по телевизору в детстве. Мой отец ранее сказал: «Если ты не сыграешь на этом турнире, то ты никогда сюда и не поедешь», так что мне пришлось очень много работать, чтобы попасть сюда. А выйти и почувствовать, что я играю перед тысячами моих лучших друзей и родных болельщиков, особенно круто. Это была невероятная атмосфера. Я никогда не испытывала ничего подобного», — сказала Коллинз на корте.