Кенин и Маттек-Сэндс победили в финале турнира в Майами в женском парном разряде

Американские теннисистки Софья Кенин и Беттани Маттек-Сэндс одержали победу в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в женском парном разряде. В матче за титул спортсменки на тай-брейке обыграли четвёртую и пятую ракетки мира в паре Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 11:9.

Теннисистки провели на корте ровно два часа. За это время Кенин и Маттек-Сэндс реализовали два брейк-пойнта из семи и допустили три двойные ошибки. На счету Дабровски и Рутлифф — три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.

Отметим, что ранее Кенин и Маттек-Сэндс выигрывали турниры в паре дважды: в Пекине в 2019 году и в Абу-Даби в текущем сезоне.