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Димитров — Синнер: итальянец выиграл первый сет финала «Мастерса» в Майами

Димитров — Синнер: итальянец выиграл первый сет финала «Мастерса» в Майами
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Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, выиграл первый сет финального матча «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен в стартовой партии обыграл 12-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3.

Сейчас начинается второй сет встречи, спортсмены уже провели на корте 41 минуту. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Григора Димитрова и Янника Синнера за титул «Мастерса» в Майами.

Напомним, в случае завоевания титула турнира в Майами Янник Синнер уже в понедельник, 1 апреля, впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя по очкам испанца Карлоса Алькараса. Григор Димитров в случае победы в этой встрече поднимется на седьмую строчку в рейтинге ATP.

Майами (м). Финал
31 марта 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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