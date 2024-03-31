Димитров — Синнер: итальянец выиграл первый сет финала «Мастерса» в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, выиграл первый сет финального матча «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен в стартовой партии обыграл 12-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3.

Сейчас начинается второй сет встречи, спортсмены уже провели на корте 41 минуту. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Григора Димитрова и Янника Синнера за титул «Мастерса» в Майами.

Напомним, в случае завоевания титула турнира в Майами Янник Синнер уже в понедельник, 1 апреля, впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя по очкам испанца Карлоса Алькараса. Григор Димитров в случае победы в этой встрече поднимется на седьмую строчку в рейтинге ATP.