Димитров — Синнер: итальянец выиграл первый сет финала «Мастерса» в Майами
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, выиграл первый сет финального матча «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен в стартовой партии обыграл 12-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3.
Сейчас начинается второй сет встречи, спортсмены уже провели на корте 41 минуту. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Григора Димитрова и Янника Синнера за титул «Мастерса» в Майами.
Напомним, в случае завоевания титула турнира в Майами Янник Синнер уже в понедельник, 1 апреля, впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя по очкам испанца Карлоса Алькараса. Григор Димитров в случае победы в этой встрече поднимется на седьмую строчку в рейтинге ATP.
Комментарии
- 31 марта 2024
-
23:56
-
23:43
-
23:32
-
23:01
-
21:52
-
20:32
-
18:00
-
15:53
-
15:48
-
15:09
-
14:54
-
14:45
-
10:53
-
09:58
-
09:42
-
09:36
-
09:13
-
06:47
-
03:25
-
01:54
-
01:16
-
00:51
-
00:23
-
00:11
- 30 марта 2024
-
23:59
-
23:38
-
23:14
-
23:09
-
22:36
-
22:16
-
21:47
-
21:07
-
20:54
-
20:33
-
20:13