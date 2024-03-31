Янник Синнер после победы в Майами впервые в карьере станет второй ракеткой мира

Сегодня, 31 марта, прошёл финал «Мастерса» в Майами (США), победу в котором одержал итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира. Благодаря выигранному титулу спортсмен уже в понедельник, 1 апреля, обновит свою наивысшую позицию в рейтинге ATP в карьере и станет второй ракеткой мира.

В рейтинге ATP 22-летний итальянец обойдёт испанца Карлоса Алькараса, победителя двух турниров «Большого шлема». На счету Синнера после Майами 8710 очков, он опередит преследователя на 65 очков.

Отметим, что Янник Синнер в обновлённом рейтинге будет уступать первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу 1015 очков.

В 2024 году Синнер завоевал уже третий титул: ранее он становился чемпионом Australian Open и турнира ATP-500 в Роттердаме.