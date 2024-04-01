Синнер: сезон на харде был очень хорошим, но сейчас начнётся новая глава — на грунте

Итальянский теннисист Янник Синнер оценил своё выступление на «Мастерсе» в Майами (США), на котором спортсмен выиграл третий титул в 2024 году. Также он подвёл итоги хардового сезона.

«Я, конечно, очень горжусь результатом. Эта неделя началась для меня с небольших трудностей, у меня было не так много времени адаптироваться к корту в Майами, поэтому я сразу понимал, что будет непросто. По ходу турнира я чувствовал себя всё лучше и лучше. И сегодняшнее выступление было очень хорошим. Горжусь, как справился с ситуацией. Это было нелегко, но две недели были хорошими.

Остаюсь в настоящем моменте. Что было, то было, я просто стараюсь совершенствоваться, наслаждаюсь моментом. Это что-то особенное. Ты никогда не знаешь, в последний раз это испытываешь или нет. Поэтому нужно насладиться хотя бы один день.

А сейчас начнётся новая глава, сезон на грунте, который будет сильно отличаться. Давайте посмотрим, как я буду играть дальше. Но, безусловно, сезон на харде был очень хорошим», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.