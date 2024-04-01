Крейчикова — о проблемах со здоровьем: по-прежнему не могу тренироваться

25-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о своём состоянии.

«Это был первый день, который я провела вне постели. Мне по-прежнему не разрешено тренироваться и делать что-то интенсивное, поэтому я начинаю с лёгких прогулок на природе. Я буду держать вас в курсе своих успехов в ближайшие дни», — написала Крейчикова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Барбора Крейчикова снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США) из-за болезни. Вместо чешской спортсменки на турнире в США выступила бельгийка Гретье Миннен. Крейчикова является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года в одиночном разряде и многократной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде.