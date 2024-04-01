Даниил Медведев показал, как учит дочку Алису играть в футбол

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милое фото, на котором показывает дочери Алисе, как играть в футбол.

«Время семьи», — подписал видео Медведев.

Отметим, что Медведев не раз признавался, что активно болеет за мюнхенскую «Баварию». Он даже неоднократно посещал матчи команды, клуб, в свою очередь, дарил россиянину именную футболку.

Напомним, в Майами (США) Медведев защищал титул турнира серии «Мастерс». Даниил не смог полностью сохранить завоёванные в прошлом году очки, однако дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону соревнований, итальянцу Яннику Синнеру с разгромным счётом 1:6, 2:6. За полуфинал Медведев получил 400 очков против 1000 рейтинговых баллов, набранных в 2023-м за титул.