Даниил Медведев стал 10-м игроком, преодолевшим отметку в $ 40 млн призовых

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев стал 10-м игроком, заработавшим более $ 40 млн призовых, сообщает портал Tennis365.

Отмечается, что россиянин преодолел эту отметку ещё после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Всего Даниил заработал $ 40 369 322.

Лучшим с точки зрения заработанных денег для Медведева стал 2023 год, когда он получил $ 11 548 023 призовых. Больше всего призовых ему принесли победы на «Мастерсах» в Майами (США) и Риме (Италия), на турнире категории АТР-500 в Дубае, а также выходы в финал на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и US Open. Кроме того, Медведев заработал $ 7 902 912 в 2019 году и $ 7 481 274 в 2021 году.

Ранее отметку в $ 40 млн призовых преодолели:

9. Симона Халеп — $ 40 226 687;

8. Александр Зверев — $ 40 541 820;

7. Винус Уильямс — $ 42 618 647;

6. Пит Сампрас — $ 43 280 489;

5. Энди Маррей — $ 64 534 250;

4. Серена Уильямс — $ 94 816 730;

3. Роджер Федерер — $ 130 594 339;

2. Рафаэль Надаль — $ 134 659 704;

1. Новак Джокович — $ 181 658 118.