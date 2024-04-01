Павел Котов вышел во второй круг турнира в Марракеше, обыграв 661-ю ракетку мира

68-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 579 320.
В стартовом матче Котов со счётом 7:5, 6:3 обыграл 661-ю ракетку мира, представителя Марокко Эллиота Беншетри (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 50 минут.
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В рамках поединка Котов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Беншетри пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Котова в Марокко станет победитель матча Абедалла Шелбайх (Иордания, WC) — Флавио Коболли (Италия, 8). В случае следующей победы россиянин должен выйти в четвертьфинал на серба Ласло Джере (1), конечно, если Джере сам пройдёт 2 круг.
- 1 апреля 2024
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