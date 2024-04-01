Синнер — о грунтовой части сезона: моя главная цель — «Ролан Гаррос»

Чемпион Australian Open — 2024, вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от грунтовой части сезона.

«Во-первых, у нас не так много времени на адаптацию, потому что мы приступим к тренировкам в Монако лишь в четверг. Так что не будет и недели, чтобы привыкнуть к грунту.

В Монако всегда какие-то странные результаты, но посмотрим, что будет в этом году. Конечно, моя главная цель — «Ролан Гаррос», но я буду двигаться постепенно и стараться играть как можно лучше. Перед этим я выступлю на «Мастерсе» в Риме, для меня это особенно важный турнир. Знаете, играть перед домашней публикой всегда потрясающе.

Вот и всё. На самом деле я очень расслаблен. У меня такое ощущение, что я многое извлёк из прошлого сезона, понял, что могу делать лучше. Сейчас я в другой физической форме, а на грунте от этого многое зависит. Так что посмотрим, что получится», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 7 по 14 апреля. Ранее стал известен полный предварительный состав участников соревнований.